Tšehhi keelas välismaalastel riiki siseneda

Tšehhi Vabariik teatas reedel, et keelab koroonaviiruse pandeemia ohjeldamiseks välismaalastel riiki siseneda, välja arvatud juhtudel, kui see on hädavajalik.

Välisministeeriumi sõnul kehtib laupäeval jõustuv keeld kõigi riikide suhtes.

Erandiks on need, kes Tšehhis õpivad või töötavad. Riiki on lubatud tulla ka sugulasi või hooldekodusid külastama, ravi saama ning pulma või matustele.

Keeld on osa uutest piirangutest, mida rakendatakse, et veelgi vähendada inimeste kontakte ja liikumist.

Jaanuaris hakkas ööpäevane nakatunute hulk riigis järk-järgult langema, olles jõudnud 6. jaanuaril 18 000 juurde päevas ehk rekordtasemele. Kuid näitajad ei langenud piisavalt ja hakkasid sel nädalal taas tõusma.

Valitsus on mures ka arvatavalt nakkavama Briti variandi võimaliku mõju pärast tervishoiusüsteemile, mis on juba niigi kuid tõsise surve all olnud.