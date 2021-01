Politsei hoiatab keeruliste teeolude eest

Politsei hoiatas sotsiaalmeedias, et seoses jätkuva lumesajuga on oodata keerulisi teeolusid ning seetõttu tuleks olla liikluses tavapärasest ettevaatlikum.

"Talvised teeolud on keerulised. Prognoosi kohaselt on täna pilves ilm. Lumesadu on oodata terve päev, Loode- ja Lääne-Eestis ka tuisku. Õhu- ja teetemperatuurid püsivad miinuspoolel. Teedel on suur libeduseoht ja liiklemiseks peaks varuma tavalisest rohkem aega," kirjutas politsei Twitteris.

Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskus manitseb ettevaatlikkusele hooldemasinast möödumisel ning palub arvestada, et eesolev tee võib olla hooldamata.