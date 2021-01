Simson: mul oli võimalus saada peaministriks viis aastat tagasi

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson (KE) ütles, et tema võimalus saada Eesti peaministriks võis olla viis aastat tagasi, kui seoses Jüri Ratase Keskerakonna juhiks saamisega lagunes Taavi Rõivase (RE) valitsus.

Simson rääkis Õhtulehele antud intervjuus, et kui tal on kunagi olnud peaministriks saamise võimalus, siis jääb see aeg juba umbes viie aasta taha.

"Siis oli hetk, kui Keskerakonnast oodati peaministrit ja polnud päris selge, kes see on," ütles ta.

Rääkides presidendivalimistest, ütles Simson, et seekord otsutakse laia toetust kandidaatidele teisi veenmismeetodeid kasutades, kui viis aastat tagasi.

"Kui viis aastat tagasi ei olnud Eestis töötavatest inimestest kellelgi võimalik saada laia toetust ja tuli pöörduda Euroopasse lähetatud eestlase poole, siis seekord on lootust valida ära inimene, kes juba töötab Eestis," ütles Simson.