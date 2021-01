Armin Karu plaanib Paslepa suveresidentsi asemele väikesadamat

Ettevõtja Armin Karu plaanib lammutada Läänemaal Paslepas asuva kunagise president Lennart Meri suveresidentsi, et uuendada kinnistul asuvat Paslepa-Viigi väikesadamat. Karu kinnitusel kulub sadama kordategemiseks ilmselt mitu aastat.

Karu ostis suveresidentsi kompleksi 2008. aastal 15,3 miljoni krooni eest. Muinsuskaitsepiiranguid kompleksil ei ole. Rahvusringhäälingule saadetud kirjalikus kommentaaris ütles Karu, et tänaseks on see amortiseerunud.

Detailplaneering näeb ette uue sadamahoone, kaptenimaja ja kahe külalistemaja ehitamist ning kai laiendamist. Varem on kurdetud selle üle, et Karu ei luba kalameestel minna läheduses seisvate paatideni otse läbi kinnistu. Karu sõnul oli ligipääsu piiramise õigus juba ostulepingus.

Paslepa külavanema sõnul pole see aga enam terav probleem.

"Viimasel paaril aastal isegi ei ole keegi seal nagu enam käinudki kalal. Selles mõttes, et mina kui külavanem ja külaseltsi juhatuse liige, ei ole keegi meie poole pöördunud pretensiooniga," ütles külavanem Matti Käärst.

Kui mereäärsel kallasrajal liikumine on vaba, siis sadama kinnistul see ei kehti. Uus detailplaneering kohustab arendajat nihutama krundil asuvat aeda ja rajama jalakäijatele tee, et nad saaksid liikuda ümber suletud ala.

Küsimus sellest, kuidas pääseda mere äärde, on Noarootsis tegelikult palju laiem probleem ja oma territooriumil liikumise vastu on olnud paljud maaomanikud.

"Teoorias isegi võib see kallasrada olla seaduse järgi inimestele võimaldatav, aga kuidas sinna kallasrajale pääseda, kui ükski eraomanik ei lase üle oma krundi?" küsis Lääne-Nigula valla Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo.

Armin Karu sõnul on tal plaanis panna Paslepa-Viigi sadam kommertspõhimõttel tööle ja hakata seal turismiteenust pakkuma.