Pühapäeval lumesadu jätkub

Pühapäev tuleb lumine, külma on kuni -5 kraadi. Sadu võib oodata kuni uue nädala keskpaigani.

Narva lähistele jõudnud madalrõhkkond suundub aeglaselt edasi kirdesse ja selle jõud raugeb. Pühapäeva päeval koondub enamik lumepilvi Soome ja põhjapoolse Rootsi kohale ning tuul nõrgeneb järk-järgult. Kesk-Euroopa kohale moodustub kõrgrõhkkond ja selle mõjul võib ilm Lõuna-Rootsis, Taanis, Saksamaal ja Poolas üsna päikeseliseks kujuneda.

Öö vastu pühapäeva on pilvine, paljudes kohtades sajab lund ja paiguti ka tuiskab. Rannikualadel võib lisaks kohati jäidet olla. Puhub läänekaare tuul 3-8, saartel loodetuul puhanguti 15-17 m/s. Miinuskraade on 4 kuni 9, rannikul on kohati soojem.

Pühapäeva hommik on samamoodi pilvine ja ühtlasi sajab mitmel pool lund, paiguti tuiskab. Tuul puhub läänekaarest 2-8, rannikul puhanguti 12 ning saartel kuni 15 m/s. Temperatuuri-vahemik jääb -2 ja -8 kraadi juurde.

Päeval on rohkem selgimisi, samas lund sajab ikka mitmel pool. Pärastlõunal jääb sadu harvemaks. Läänekaare tuul valitseb 3-9, rannikul iiliti 12 m/s. Külma lubatakse -2 kuni -5 kraadini.

Päev-päevalt läheb jälle külmemaks ja lumest ei ole puudust. Kui esmaspäeval sadu justkui pisut leebub, siis teisipäeva pärastlõunal levib tihedam lumesadu Edela-Eestist kirdesse ja kohati ka tuiskab. Ka kolmapäeval sajab ikkagi tihedalt ning sadu lõppeb neljapäevaks.