Läänemaa sai oma infoäpi

Läänemaa nutirakendus toob ühte kohta kokku kohalike omavalitsuste teated, maakonnas teenuseid pakkuvate ettevõtete kontaktid, kultuurisündmuste kava, viited ühistranspordi võimalustele ja kaardirakenduse.

"Me elame täna infoühiskonnas, kus uudiseid kogu aeg tuleb peale. Me ei jõuagi kõigega kursis olla. See äpp peaks olema lahendus, mis annab operatiivselt olulistest teadaannetest märku," ütles SA Läänemaa arendusjuht Grete Kindel.

Lisaks saab Läänemaa äpi kaudu teatada probleemidest, mis maakonnas silma hakkavad.

Äpi arendamine ei ole lõppenud ja kavas on lisada põhjalikum bussiinfo ja teha nutirakendusse eraldi vaated turistide ja ettevõtjate jaoks ning luua kohalikele väiketootjatele mõeldud veebipood. Loodetakse, et tulevikus jõuavad äppi ka riigiasutuste teated.

"Näiteks, kui siin eelmisel aastal oli suur avari Risti lähedal, siis tehti ümbersõit, et elanikud oleksid juba teadlikud, et nendel on tee peal takistus ja nad peavad varuma lisaaega, et teha ümbersõit. Loodame, et meie riigiasutused tulevad ka kaasa, et see info liiguks elanike ja muude osapoolte vahel kiiremini," rääkis Kindel.

Kasutajatele on äpp tasuta. Läänemaa nutirakenduse loomiseks on kulunud ligi 15 000 eurot.