USA president Joe Biden üritab koguda toetust pea kahe triljoni dollarilisele koroonaviiruse abipaketile. Suur hulk sellest rahast peaks minema testimisvõimekuse suurendamisele ja vaktsineerimise kiirendamisele. Samuti plaanitakse ameeriklastele maksta 1400 dollarit kodanikupalka. Kongressi vabariiklased aga leiavad, et administratsiooni ettepanekut tuleks veel arutada.

"Minu lootus on, et president kohtub meiega ja suudame jõuda kokkuleppele, mis on erakondadeülene. Me oleme seda teinud viis korda. Meil on olnud viis koroonaviiruse abipaketti, mis on olnud täielikult erakondadeülesed," rääkis vabariiklasest senaator Rob Portman.

Bideni administratsiooni ja vabariiklaste plaanid kattuvad testimisvõimekuse ja vaktsineerimise osas. Samas soovivad vabariiklased, et abipaketi maksumus väheneks 600 miljardi dollarini, sellega ei tõstetaks miinimumpalka ja kodanikupalk oleks väiksem.

"Koroonaviirus ei ole paljusid ameeriklasi üldse mõjutanud. Tegelikult paljudel läheb hästi, teised on hädas. Keskendume neile, kes on hädas," ütles Portman.

Valge Maja majandusnõuniku Brian Deese'i sõnul on administratsiooni ettepanekus lähtutud ameeriklaste tegelikest vajadustest.

"Me tervitame tagasisidet, milles tuuakse esile, kui oleme milleski eksinud või saaksime olla kuskil tõhusamad. See on kindlasti edaspidi meie töö osa, aga praegu peame keskenduma sellele, kuidas majandus ree peale tagasi saada ja leidma selleks vajalikke vahendeid," ütles Deese.

President ja vabariiklastest senaatorid kohtuvad esmaspäeval Valges Majas, et abipaketis kokkuleppele jõuda. Demokraadid on andnud märku, et kui üksmeelele ei jõuta, siis nad on valmis abipaketi vastu võtma ilma vabariiklaste toetuseta, kuigi see protsess on kohmakas ja võib võtta kauem aega.