Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser kirjutab avalduses professor Irja Lutsari toetuseks, et katse teadusnõukoda või selle juht taandada viirusevastase võitlusega seotud otsuse eest ainuisikuliselt vastutavaks on kas pahatahtlik või lühinägelik, kuid kindlasti asjatundmatu.

"Teadlased on oma seisukohtades alati vabad. Selle vabaduse eeldus on juhindumine kõrgetest akadeemilistest ja teaduseetilistest standarditest. Lisaks on teadusnõukoja soovituste taga Tartu Ülikooli paljusid erialasid esindavate arvukate teadlaste töö," kirjutas Asser.

Asseri sõnul oli valitsusest arukas tuua pandeemia juhtimiseks otsustajate kõrvale teadlased. "Oli selge, et ükskõik, milliseid otsuseid valitsus teeb, aasta või aastate pärast on meil nagunii juures palju uut teadmist, et neid otsuseid tagantjärele kritiseerida. Otsustada aga tuli ja seega tasus seda teha parima teadaoleva teadmise põhjal."

"Kevadest saadik on teadusnõukoja soovituste aluseks olnud ülikooli teadlaste töö, mis on tehtud koroonaviiruse ja selle ühiskondliku mõju uurimiseks. Mida rohkem on meil uusi teaduspõhiseid andmeid, seda rohkem saab neid teadmisi ka riigivalitsemises otsuste tegemisel kasutada. Olen siiralt tänulik nii professor Irja Lutsarile kui ka teadusnõukoja teistele liikmetele, kes on viimase aasta jooksul vahendanud ülikooli teadmust valitsusele ja ühiskonnale, seisnud ühiskonna hea käekäigu eest ning andnud oma parima, et otsused tugineksid teadmistele ja andmetele," kirjutas Asser.

Asser lisas, et akadeemilises maailmas on iseenesestmõistetav, et iga debatt on argumenteeritud ja lugupidav. "Loodan, et ka Eesti ühiskondlikus arutelukultuuris saab see hoiak valdavaks," märkis ta.