Esmaspäevast lumesadu põhjustanud madalrõhkkond nõrgeneb Soome kohal ja eemaldub kirdesse, seejärel libiseb üle Eesti kõrgrõhuhari, mis toob selgimisi ning pakub suuremast sajust puhkust.

Samal ajal jõuab merelt saartele järgmine madalrõhulohk ühes pehmema õhuga, mis kirde suunas levib ja mitmel pool Lääne-Eestis jäiteohu kõrgeks tõstab. Päeval saabub edela poolt niiskeid pilvi juurde ja need on seotud Läänemerelt läheneva uue madalrõhkkonnaga.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond Läänemerelt üle Eesti Venemaa suunas ning toob lumelisa.

Öö vastu teisipäeva algab suurema sajuta, kesköö paiku jõuab saartele sajuala ja levib mandrile. Sajab lund, kohati tuiskab, saartel ja läänerannikul tuleb ka lörtsi ja suureneb jäiteoht. Tuul pöördub läänekaarest lõunasse ja kagusse ning ulatub 3 kuni 8 meetrini sekundis, pärast südaööd saartel ja läänerannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 3 kuni 10 kraadi, hommiku poole õhk Lääne-Eestis soojeneb lühiajaliselt.

Teisipäeva hommik on Lääne- ja Põhja-Eestis mitmel pool lumesajuga. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-9, rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 2 kuni 8 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi ümber. Oodata on jäidet.

Ennelõunal sajab mitmel pool Põhja-Eestis lund, pärastlõunal levib Liivi lahelt kirdesse uus tihedam lumesadu, kohati tuiskab. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 1 kuni 6 kraadi.

Kolmapäeva öö toob lumelisa, päeval sadu harveneb. Mõõdukas tuul pöördub lõunast põhja: öösel on külma -2 kuni -8, kohati -11 kraadi, päeval -1 kuni -6 kraadi. Neljapäeval läheb kuivemaks ning põhja pöörduv õhuvool toob külma.

Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -4 kuni -9 kraadi vahel. Reede toob kerget lund juurde. Õhk on mõõdukalt külm, laupäeval läheb kuivemaks ja kargemaks ning õhutemperatuur langeb öösel alla -10 kraadi, Lõuna-Eestis võib olla külma kuni 20 kraadi. Päeval läheb õhk veidi pehmemaks.