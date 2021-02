Terviseamet avaldas ülevaate spordialade nakatumisriskidest

Terviseamet avaldas jaotuse spordialade kohta, mida harrastades on suurem või väiksem risk nakatada koroonaviirusesse.

Terviseameti korralduse järgi on kontaktsed või suure riskiga tegevused sellised, millega kaasneb lähikontakt ja hingamise intensiivsuse tõus. Kontaktse või suure riskiga tegevuse korral ei tohi toimuda muid kontakte teiste isikutega.

Kontaktne või suure riskiga tegevus

Sportimine loetakse kontaktseks või suure riskiga tegevuseks eelkõige järgmistel spordialadel: karate, maadlus, poks, judo, kurling, rühmas jooksmine või käimine, rühmatreening, sealhulgas jooga ja pilates ning tants.

Väikese riskiga spordialadeks loetakse korvpalli, käsipalli, võrkpalli, jalgpalli, pesapalli, saalihokit ja jäähokit.

Huvitegevus, huviharidus, täiendõpe ja täienduskoolitus loetakse kontaktseks või suure riskiga tegevuseks eelkõige järgmistes valdkondades: puhkpilli mäng, laulukoorid ja lauluringid, tantsimine, harrastusteatrite tegevus (sh kooliteatrid), isikuteenindusega seotud koolitused (massaaž, iluteenused jms).

Kontaktsed või suure riskiga tegevused on lubatud üksnes juhul, kui kogu tegevuse või treeningvältel osaleb selles kaks isikut, kui tegevuse või treeningu ajal ei vahetata partnerit, kui hoitakse teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad ning on tagatud, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Mittekontaktne või väikese riskiga tegevus

Sportimine ja treenimine loetakse mittekontaktseks või väikese riskiga tegevuseks järgmistel spordialadel: ujumine, laskmine, tõstmine, kabe, male, bowling, keegel, piljard, vehklemine, tennis, sulgpall, lauatennis, ratsutamine, jõusaalitreening, individuaalsed kergejõustikualad, (ilu)võimlemine (individuaalalana), (individuaalalana).

Huvitegevus, huviharidus, täiendõpe ja täienduskoolitus loetakse mittekontaktseks või väikese riskiga tegevuseks kui see toimub järgmistes huvitegevuse või täienduskoolituse valdkondades: lubatud on teooriatundide läbiviimine kõikides huvialavaldkondades, sh tehnikaringid (sh robootika, arvutiõpe jm), töö- ja tehnoloogiaringid, kunstiringid, käsitöö (kudumine, heegeldamine, keraamika jm), multimeediaringid, fotograafia, raamatuklubi, keelpillide mäng, rütmipillide mäng, klahvpillide mäng, kodundus (sh kokandus), modellindus, moekoolid, loodusringid, sh loodusmajades ja loomaaedades läbi viidavad tegevused, jahindus, kalandus, floristika, keeleõppe ringid, pühapäevakoolide tegevus, lauamänguklubid, väitlusringid.

Mittekontaktne või väikese riskiga tegevus on lubatud üksnes juhul, kui tegevuse või treeningu läbiviimisel on tagatud, et osalejate arv rühmas ei oleks rohkem kui 11 isikut, sealhulgas juhendaja, kui tegevuse või treeningu ajal ei vahetata rühma, kui hoitakse teiste rühmadega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.