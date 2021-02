Eestisse tuleb Baltimaade esimene Novotel Living hotell

Accor sõlmis koostöölepingu investeerimisfirmaga Estmak Capital, mille kohaselt avab uus hotell oma uksed Tallinnas 2022. aasta lõpus.

Baltimaade esimene korter-hotelli kontseptsiooniga Novotel Living ehitatakse Tallinna sadama ja vanalinna vahelisele alale aadressil Poordi 5. Hotellis saab olema 124 tuba.

Novotel Living on Accor hotelliketi kaubamärk, mis pakub lahendust pikemaajaliseks peatumiseks Club House mudeli näol: see on stuudiokorterite või kuni kahe magamistoaga korterite kompleks, kus on olemas hotellile iseäralikud mugavused ja sotsiaalset lävimist võimaldavad ühisalad.

"Lahendus korter-hotelli näol on kogu maailmas kiirelt levima hakanud ja saanud teiste majutusvõimaluste kõrval populaarseks. Uudset kontseptsiooni kasutame praegu näiteks Belgias ja Rumeenias," ütles Accor grupi Ida-Euroopa arendusjuht Katarzyna Slawinska.