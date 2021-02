Prokurör tahab Navalnõi 2,5 aastaks trellide taha saata

Venemaal on kohtuistung opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi üle lõppenud ja kohtunik on läinud otsust kaaluma, kirjutas ajaleht Moscow Times.

Prokurör nõudis varasema 3,5 aastase tingimisi karistuse pööramist reaalseks vabaduskaotuseks.

Kuna Navalnõi on veetnud varem aasta koduarestis, tuleks tal tegelikult trellide taga veeta kaks ja pool aastat.

Euroopa inimõiguste kohus on varem nimetanud Navalnõi varasemat, 2014. aasta karistust meelevaldseks ja ebaõiglaseks.

Navalnõi: kohtuasja eesmärk on inimesi hirmutada

Navalnõi ütles teisipäeval Moskva kohtus, et temavastase kohtumenetluse eesmärk on heidutada president Vladimir Putini vastaseid.

"Peamine sellel protsessil on hirmutada suurt hulka inimesi, nii see asi töötab. Nad panevad ühe isiku trellide taha, et heidutada miljoneid," laisis Navalnõi istungil, kus teda ähvardab mitu aastat vangistust.

Ta lisas, et Putin tahab näida suure maailma liidrina ja ajaloolise tegelasena, kuid läheb ajalukku hoopis aluspükste mürgitajana.

Ühtlasi nõudis Navalnõi enda viivitamatut vabastamist ning nimetas föderaalse karistusameti nõudmist ta vanglasse saata ebaseaduslikuks.

"Ma nõuan enda viivitamatut vabadust. See (karistusamet) on ebaseaduslik," märkis ta.

Navalnõi lubas, et sõltumata kohtu otsusest jätkab ta poliitilist võitlust.

"Iga inimese kohus on selle süsteemiga võrrelda. Ja ka minu kohus on võidelda," lisas ta.