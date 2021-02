Mihkelson: kohus Navalnõi üle meenutas Stalini-aegseid näidisprotsesse

"Kui Venemaal käib jutt poliitilistest teemadest ja opositsioonist, siis õigusruum on väga manipuleeritav. Mäletame Hodorkovskit, mäletame teisi kohtuprotsesse ja see, mida täna toimus, meenutas mulle kõige enam Stalini-aegseid näidisprotsesse, kus õigus pole miski, tähtis on riigi juhtkonna tahe," lausus Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul peaks Eesti töötama koos oma lääneriikidest partneritega selle nimel, et karmistada Venemaale sanktsioone.

"Ka diplomaatilisel tasandil peab töötama Euroopas ja koos ameeriklastega, et ka reaalselt sanktsioonid, mida peaks täna karmistama, mõjutaksid Venemaad oma poliitikat muutma," ütles Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul ei saa väga palju loota ka Euroopa Liidu kõrge esindaja Joseph Borrelli visiidist Moskvasse, sest Venemaa ja Euroopa Liidu seisukohad on üksteisest liiga kaugel.