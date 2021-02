Kolmapäeval sajab vähem lund ja kohati võib paista päike

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond Läänemerelt üle Eesti kirdesse. Hommikul asub selle kese Virumaal, õhtu poole taandub pööris Venemaale. Samal ajal tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhuala.

Ööl vastu kolmapäeva sajab lund ja paiguti tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul, 4-10, mere ligidal kuni 14 m/s. Temperatuur jääb -2 ja -8 kraadi vahele, Lääne-Eestis on kohati -11 kraadi.

Kolmapäeva hommikuks sadu mitmel pool lakkab ja pilvkate hõreneb. Põhja- ja Ida-Eestis on lumehooge. Puhub kagu- ja lõuna-, Lääne-Eestis põhjakaare tuul 3-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Külma on 2 kuni 8 kraadi.

Päeval on kohati päikeselisem, kuid võib sadada ka lund. Tuul on läänekaarest 2-8, saartel ja rannikul põhjakaarest kuni 14 m/s. Termomeetril on -1 kuni -6 kraadi.