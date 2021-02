Tallinna linn ja Austraalia investeerimisfirmale kuuluv soojatootja Utilitas ostavad Ühendkuningriigi veefirmalt United Utilities osaluse Tallinna Vees. Brittidele kuulub börsifirmast 35 protsenti, pea sama suur osalus on ka Tallinna linnal.

Tehingu hind on 100 miljonit eurot, mis jaguneb võrdselt Tallinna linna ja Utilitase vahel.

"Tallinn omandab enamusosaluse aktsiseltsis Tallinna Vesi ja me kaasame ka partneri, OÜ Utilitas. See tähendab seda, et Tallinn taastab linna strateegilise positsiooni elutähtsat teenust pakkuvas ettevõttes," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart pressikonverentsil.

"Meie eesmärk ja soov, et Tallinna Vesi jätkaks börsiettevõttena," ütles ta. Kõlvarti sõnul jätkab firma praeguse dividendipoliitikaga. "Üheks eesmärgiks on ka kliimaneutraalsus," märkis ta.

Kõlvarti sõnul soovis United Utilities ise Tallinna Veest väljuda, misjärel otsis linn võimalust osalus välja osta. Vajalike vahendite leidmiseks kaasati ka Utilitas.

"Meil on plaanis üle vaadata investeeringuvajadus AS-is Tallinna Vesi ja kui vaja, seda suurendada, et tagada kvaliteetne teenus," ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Tehingu järel kuulub Tallinna Linnale 52,35 protsenti AS Tallinna Vesi aktsiakapitalist ja OÜ-le Utilitas 17,6 protsenti.

Kõlvarti sõnul peab linn tegema pakkumise ka väikeaktsionäridele, kuid julgustab väikeaktsionäre oma osalust hoidma.

Tema sõnul loobus eelmine omanik oma osalusest, kuna tegemist oli ainsa investeeringuga väljaspool Suurbritanniat, samuti mängis rolli mullu lõppenud tariifivaidlus.

Koidu sõnul on investeeringud infrastruktuuri pikaajalised, mis tähendab, et investeeringu tagasi teenimise aeg on samuti pikk.

Tallinna Vesi ja Utilitas ostsid osaluse hinnaga 14,2 eurot aktsia eest, teisipäeval lõpetas Tallinna Vesi kauplemise tasemel 14 eurot aktsia.

Kõlvarti sõnul ostab linn osaluse likviidsete vahendite eest, astata lõpul oli linna likviidsuspuhver 170 miljonit eurot. Ta märkis, et kui oleks ka tarvis võtta laenu, oleks laenu teenindamise hind madalam kui tulu, mida linn ettevõttest teenib..

Linnapea märkis, et linna nägemuse järgi hakkab ettevõtte opereerimises osalema Utilitas.

Austraaliast pärit investeerimisfirma First State hallatav taristufond EDIF II ostis Utilitase 85-protsendilise osaluse 2018. aastal. Utilitase omanikud teenisid müügist 320 miljonit eurot. OÜ Utilitas grupi osanikud Kristjan Rahu, Aulis Meitus, Priit Koit ja Janek Trumsi säilitasid Luksemburgis registreeritud ettevõtte First State Core S.A.R.L. läbi firmas 15-protsendilise osaluse.