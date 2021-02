Tallinn ja Utilitas ostavad brittidelt välja osaluse Tallinna Vees

Tallinna linn ja Austraalia investeerimisfirmale kuuluv soojatootja Utilitas ostavad Ühendkuningriigi veefirmalt United Utilities osaluse Tallinna Vees. Brittidele kuulub börsifirmast 35 protsenti, pea sama suur osalus on ka Tallinna linnal.

Tehingu hind on 100 miljonit eurot, mis jaguneb võrdselt Tallinna linna ja Utilitase vahel.

Tallinna börs peatas kolmapäeval kell 10 Tallinna Vee aktsiatega kauplemise seoses olulise info avalikustamisega.

"Tallinn omandab enamusosaluse aktsiseltsis Tallinna Vesi ja me kaasame ka partneri, OÜ Utilitas. See tähendab seda, et Tallinn taastab linna strateegilise positsiooni elutähtsat teenust pakkuvas ettevõttes," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart pressikonverentsil.

"Meie eesmärk ja soov, et Tallinna Vesi jätkaks börsiettevõttena," ütles ta. Kõlvarti sõnul jätkab firma praeguse dividendipoliitikaga. "Üheks eesmärgiks on ka kliimaneutraalsus," märkis ta.

Kõlvarti sõnul soovis United Utilities ise Tallinna Veest väljuda, misjärel otsis linn võimalust osalus välja osta. Vajalike vahendite leidmiseks kaasati ka Utilitas.

"Meil on plaanis üle vaadata investeeringuvajadus AS-is Tallinna Vesi ja kui vaja, seda suurendada, et tagada kvaliteetne teenus," ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Tehingu järel kuulub Tallinna Linnale 52,35 protsenti AS Tallinna Vesi aktsiakapitalist ja OÜ-le Utilitas 17,6 protsenti.

Austraaliast pärit investeerimisfirma First State hallatav taristufond EDIF II ostis Utilitase 85-protsendilise osaluse 2018. aastal. Utilitase omanikud teenisid müügist 320 miljonit eurot. OÜ Utilitas grupi osanikud Kristjan Rahu, Aulis Meitus, priit Koik ja Janek Trumsi säilitasid Luksemburgis registreeritud ettevõtte First State Core S.A.R.L. läbi firmas 15-protsendilise osaluse.

