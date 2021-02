"Paljud inimesed, eriti Saksamaal ütlevad, et aktivistidest investorid on halvad inimesed ja ma ütlen alati, et nad on lihtsalt inimesed, kes usuvad et suudavad ettevõtet paremini suunata kui juhatus. Ja ma arvan, et juhatused peaksid neid kuulama," ütles Kaeser.

Kaeseri seisukoht on Saksamaal ebatavaline, kus konglomeraate lõhkuda soovivaid investoreid nähakse "rändtirtsudena".

Mitmete Siemensi aktsionäride sõnul on 170-aastase Siemensi ümberkujundamine midagi enamat kui kapitaliturgude jaoks atraktiivse vara loomine. See näitab, et suuri Saksamaa ettevõtteid saab ümber korraldada.

"Keegi teine pole Saksamaal kunagi midagi sellist üritanud teha. See oli kõrge risk ja saavutus on suur," ütles Siemensi suurinvestor Ingo Speich.

Siemensi pikaaegne juht leiab ka, et aktsionärid aitavad ettevõtet edaspidigi õiges suunas hoida ja hoiavad tema järeltulijat Roland Buschi vaos.

"Kui asjad peaksid valesti minema, kuna juhtimine muutub aeglasemaks, siis on olemas investoreid kes sellele tähelepanu juhivad. On olemas kindlustus," teatas Kaeser.

Kaesari initsiatiivil loodi Siemensi ravimitööstuse harust eraldi ettevõte - Siemens Healthineers, mis on nüüd väärtuslikum kui BMW.

Kolmapäeval teatas Siemens viimase kvartali puhaskasumi 38-protsendilisest tõusust 1,5 miljardi euroni.

Kaeseri sõnul on Siemensi ümberstruktureerimine alles pooleldi valmis, kuid leiab, et lahkumiseks on aeg õige.

"Kui inimesed usuvad, et nad on juba täiuslikud, peaksid nad kohe minema," lisas Kaeser.

Kaeseri sõnul "kahetseb ta vähe, kuid kannab siiski teatud vimma Brüsseli vastu". Euroopa Liit blokeeris 2019. aastal Siemensi rongidivisjoni liitumise Prantsuse rivaali Alstomiga.

"Alstomiga tehing oli vajalik Hiina konkurentide eemale peletamiseks. Kui Euroopa ei soodusta kodumaist ettevõtlust, saab mandrist muuseum, kuhu Aasia riigid tulevad vaatama, kuidas see varem töötas," teatas Kaeser.

Kaeser töötas Siemensis 40 aastat ja viimased seitse aastat oli ta ettevõttes tegevdirektor.