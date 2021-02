Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Tallinna Ülikooli uus rektor Tõnu Viik

Tallinna Ülikooli uueks rektoriks valiti filosoofiaprofessor Tõnu Viik. Millised reformid nüüd ees seisavad? Kui tugev on Tallinna Ülikooli positsioon Euroopa haridusmaastikul? Kas Eesti on liigselt kaldu humanitaarhariduse suunas? Kuidas tõsta meie haridussüsteemi kvaliteeti? Stuudios on Tallinna Ülikooli rektoriks valitud Tõnu Viik.