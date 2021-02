Koroonaviirusega seotud probleemid Koeru hooldekeskuses algasid möödunud nädalal kui terviseametist teatati, et ühe elaniku külastaja on andnud positiivse koroonaproovi. Neljapäeval tuvastati juba esimesed kaks haigestunut, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Koeru hooldekeskuse juhataja Terje Teder ütles, et kolmapäevase seisuga on diagnoositud 39 koroonaviirusesse nakatunud elanikku ja 12 töötajat. Töölt eemal viibivaid töötajaid on 31. "Enamusel neist on ka haigustunnused," ütles ta.

Koeru hooldekeskusesse on loodud kaks koroonahaigete osakonda ja eraldi osakond lähikontaktsetele, seega haiged ja terved kokku ei puutu.

Hooldekeskus ootab nüüd abi vabatahtlikelt, sest praegu on puudu 20 hooldajat.

"Tegemist ei ole vabatahtliku tööga. Oleme valmis seda tööd tasustama, toitlustama, pakume majutust. Kui kellelgi on väga vaja ka transpordikulude katmist, siis leiame ka selleks võimaluse, et saada abijõudu," rääkis Teder.

Koeru hooldekeskuses elab 250 inimest, koos Paide osakonnaga on seal pisut üle 120 töötaja.