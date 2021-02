Neljapäev tuleb üsnagi lumevaba

Hommik on küll pilvine, aga sajuta. Põhjakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul on puhanguid kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 kuni -11 kraadi.

Päeval on pilves taevas ka selgimisi ja suuremat sadu ei tule. Põhjakaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on -4 kuni -9 kraadi.



Reedel tiirleb temperatuur -10 ümber. Sajab ka kerget lund.