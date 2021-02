USA ei plaani lähiajal suhete parandamist Venezuelaga

USA presidendi Joe Bideni administratsioon teatas kolmapäeval, et ei kavatse lähiajal avada otsekontakte Venezuela presidendi Nicolas Maduroga, kes on pärast pingeid Donald Trumpi Valge Majaga avaldanud soovi suhete parandamiseks.

"Kindlasti ei avame Maduroga lähiajal mingeid kontakte," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price ajakirjanikele, nimetades Venezuela riigipead diktaatoriks.

Price kinnitas, et Biden ja asepresident Kamala Harris jätkavad Trumpi poliitikat opositsiooniliidri Juan Guaido ajutiseks presidendiks tunnustamisel.

"Biden-Harrise administratsiooni üldeesmärk on toetada Venezuelas rahumeelset ja demokraatlikku üleminekut vabade ning õiglaste presidendi- ja parlamendivalimiste kaudu ning aidata Venezuela inimestel oma elu ja riiki üles ehitada," sõnas Price.

"Maduro on diktaator. Tema repressioonid, korruptsioon ja halb juhtimine on tekitanud ühe kõige kohutavama humanitaarkriisi, mida see poolkera on näinud," lisas Price.

Maduro ütles laupäeval, et on valmis pöörama uut lehekülge suhetes USA-ga nüüd, kui Ühendriikide presidendiks on Joe Biden.

"Me oleme valmis kõndima oma suhetes Joe Bideni valitsusega mööda uut rada, mis tugineb vastastikusel lugupidamisel, dialoogil, kommunikatsioonil ja teineteisemõistmisel," ütles Maduro toetajatele, lisades, et on valmis "pöörama uut lehekülge" suhetes Ühendriikidega.

Endise USA presidendi Trumpi administratsioon kehtestas Venezuelale mitu majandussanktsiooni, sealjuures naftaembargo 2019. aastal, üritades kukutada Maduro režiimi. USA valitsus Trumpi ajal kuulutas Maduro diktaatoriks.

Pärast aastaid kestnud jahedaid suhteid katkestasid Venezuela ja USA diplomaatilised suhted täielikult 2019. aasta 23. jaanuaril, kui USA tunnustas opositsioonijuhti Guaidod Venezuela ajutise presidendina.

Pärast Bideni presidendivalimiste võitu novembris õnnitles Maduro Bidenit ja ütles, et Venezuela on valmis dialoogiks ja kordas seda ka detsembris.

Analüütikute sõnul saab Bideni valitsuse lähenemine Venezuelale olema mõõdukam ja see toetab rahvusvahelist vahendustegevust Maduro režiimi väljavahetamiseks.

ÜRO andmetel on Venezuelast alates 2015. aastast põgenenud enam kui viis miljonit inimest poliitilise kaose ja majandusraskuste tõttu.