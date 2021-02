Keskerakonna poolt kultuuriministriks soovitud Koit Toome kuulub endiselt Isamaasse

Delfi kirjutas kolmapäeval, et kui hakati kokku panema Kaja Kallase valitsust, helistas Tanel Kiik laulja Koit Toomele ja pakkus talle Keskerakonna poolt kultuuriministri kohta.

"Võtsime erakonnaga teadlikult lähenemise, et mõtleme kastist välja," põhjendas Kiik Delfis pakkumist. Koit Toome võttis korraks mõtlemiseks aega ning arutas seda pere ja tuttavatega, kuid lükkas selle siiski tagasi.

Mida Kiik ja Keskerakond ilmselt ei teadnud on aga see, et Koit Toome on siiani ametlikult erakonna Isamaa liige. Äriregistri järgi liitus 3. jaanuaril 1979 sündinud Koit Toome erakonnaga Res Publica 15. jaanuaril 2003.

See ühines hiljem Isamaaliiduga ja sai nimeks Isamaa ja Res Publica Liit (IRL). Veel hiljem muudeti erakonna nimi Isamaaks. Toome on läbi erinevate ühinemiste senini selle partei liige.

Ei saa küll öelda, et ülemäära aktiivne. Ta ei ole valimistel kandideerinud. Erakondade Rahastamise Järelevalvekomisjoni (ERJK) andmetel ei ole Toome ka alates aastast 2013 (ERJK andmebaas ulatub sellesse aastasse - toim) Isamaale mitte ühtegi annetust teinud ega ka sentigi liikmemaksu maksnud.

Naljaga pooleks võib öelda, et kui Mailis Reps rääkis uue valitsuse moodustamisel, et kolmanda osapoolena tuleks kaasata sinna ka Isamaa, siis Koit Toomele ettepanekut tehes selleks ka üsna praktiline samm astuti.

Kultuuriministriks sai lõpuks keskerakondlane Anneli Ott.