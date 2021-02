Kahe lapsega 24. jaanuaril Tartu kunstimuuseumit külastanud ema soovis osta perepiletit, sest selle maksumus (8 eurot) on soodsam, kui kõigile eraldi pileteid ostes (kokku 14 eurot). Ema sõnul keeldus piletimüüja perepileti müügist, väites, et selleks peab ka isa kaasas olema ning kuna muuseumi majandusjuhataja olla just sellise piletipoliitika kehtestanud, ei saavat pileteid müüv töötaja talle kuidagi vastu tulla.

Näitusekülastus sellest katki ei jäänud - ema ostiski siis kõigile eraldi piletid, ent kirjutas seejärel kaebuse võrdõigusvolinikule Liisa Pakostale.

Pakosta nõustus, et tegemist on diskrimineeriva olukorraga ning pöördus omakorda edasi kultuuriministeeriumi poole, kellele riigimuuseumid alluvad.

"Muuseumi keeldumine müümast perepiletit ühele lastega täiskasvanule ei ole peresõbralik. Pigem on tegemist ebavõrdse kohtlemisega täiskasvanu sotsiaalse staatuse (üksikvanemaks olemine) tõttu. Üksinda lapsi kasvatava vanema halvemasse olukorda seadmist käsitletakse üldiselt diskrimineerimisena lapsevanema sotsiaalse staatuse tõttu, mis lähtub piiravast eelarvamusest, justkui vääriksid kahe vanemaga perekonnad suuremat avaliku sektori toetust kui ühe vanemaga perekonnad. Olen samas täiesti kindel, et sellise eksitava ja diskrimineeriva signaali andmine ei ole kunagi olnud TARTMUS-i ega kultuuriministeeriumi mõtteis," seisab Pakosta pöördumises kultuuriministeeriumile.

Volinik möönab, et kahetsusväärse juhtumi taga võis olla kommunikatsioonihäire.

Siiski toob ta esile, et lisaks konkreetsele diskirmineerimisjuhtumile võis muuseum eksida oma perepileti tingimustega ka muuseumiseaduse vastu, mis näeb ette, et perepilet peab tagama soodsama sissepääsu kuni kahele täiskasvanule koos nende alaealiste lastega. Seega ei tohi piirata ka perepiletiga muuseumisse minevate laste arvu.

TARTMUS: klient oli intrigaan

TARTMUS-i direktor Joanna Hoffmann muuseumil süüd ei näe, küll aga nimetab ta muuseumikülastajat intrigaaniks, kes väidetavalt lahendusi ei soovinudki. Ta pani pahaks, et klient teema eskaleeris.

"Tegu oli alustava kassapidajaga ja inimene, kes muuseumit külastas, oli väga ebaviisakas. Ta tõstis häält ja käitus hästi ebaviisakalt, ta ei otsinud lahendust tekkinud olukorrale. Ta tõesti oli intrigant. Tegu ei olnud rahumeelse kliendiga, see oli ülekohtune situatsioon klienditeenindaja suhtes. Müüja pakkus helistada oma otsesele juhile, aga külastaja ei soovinud lahendust," kommenteeris Hoffmann ERR-ile. "Kui keegi oleks mulle helistanud, oleksin kohe öelnud, et loomulikult müüge see perepilet. Meie uus töötaja lihtsalt ei teadnud, mida teha."

Hoffmanni sõnul ei teadnud alles jaanuaris tööd alustanud kassapidaja, et perepilet kehtib ka ühe täiskasvanu korral, kuid kuna oli nädalavahetus ja kassas lookles järjekord, polnud tal aega oma juhile helistada ja üle küsida, kuid pakkus, et juht võib ise kliendile helistada. Sellest olevat külastaja aga keeldunud.

Samas möönis ta, et klient ostis siiski kolm eraldi piletit, makstes nende eest 14 eurot, mitte ei lahkunud muuseumist seda külastamata.

Hoffmann lükkas tagasi väite, nagu oleks perepileti tingimusi hiljuti muudetud.

TARTMUS-i kodulehelt leidis veel neljapäeva hommikul hinnakirjast perepileti tingimustena kaks täiskasvanu ja lapsed.

Hinnakiri TARTMUS-i kodulehel. Perepilet kehtib selle järgi kahele täiskasvanule ja lastele. Autor/allikas: kuvatõmmis

"Me kindlasti ei diskrimineeri kedagi, oleme väga heasoovlik muuseum," väitis Hoffmann, lisades, et piletiinfo on kodulehel muutmisel.

Pärast intervjuud andis Hoffmann ERR-ile teada, et piletiinfo on nüüdseks ära parandatud, lisades kahe täiskasvanu ette sõna "kuni". Tema sõnul on see kogu aeg nii ka kehtinud, lihtsalt sõnastus on kodulehel selline olnud.

Kodulehel esitatud hinnainfo muutus päeva jooksul tõepoolest. Nüüd on tingimustes kirjas, et perepilet kehtib kuni kahele täiskasvanule ja kahele lapsele. Seega, kui varem seati alampiir täiskasvanutele (kaks), siis nüüd kehtestati ülempiir lastele (kaks). Ent ka see on seadusevastane.

Hinnakiri TARTMUS-i kodulehel. Perepilet kehtib nüüd kuni kahele täiskasvanule ja kahele lapsele. Kumbki tingimus ei vasta muuseumiseaduse nõetele. Autor/allikas: kuvatõmmis

Pöördujaks oli laps

Võrdõigusvolinik Liisa Pakotsa täpsustas ERR-ile, et tema poole ei pöördunudki perepiletita jäänud ema, vaid hoopis tema alaealine laps. Tema sõnul pole ka objektiivset infot, milline olukord kohapeal oli - kas ema vihastas või mitte. Teada on üksnes, et muuseum müüs pileteid seaduse vastu eksides ning on seda ka möönnud.

Ministeerium: muuseum eksis seaduse vastu

Kultuuriministeeriumi muuseuminõuniku Marju Reismaa sõnul eksis muuseum perepileti müügist keeldudes muuseumiseaduse vastu, mis näeb ette, et riigimuuseumid - nagu TARTMUS seda on - peavad võimaldama perepiletit kuni kahe täiskasvanu ja piiramatu arvu alaealiste laste korral. Need nõuded ei laiene üksnes munitsipaal- ja eramuuseumidele.

"See on tõesti kahetsusväärne ja tegelikult sellel ema oli igati õigus seda ühist soodsamat piletit küsida. Siin ei ole üldse mingit vaidlusküsimust, muuseum on seadust valesti tõlgendanud," ütles Reismaa. "Laste arv ka ei tohi olla piiratud. See ongi kuni kaks täiskasvanut koos alaealiste lastega."

Reismaa lisas, et see nõue kehtib muuseumitele juba üle seitsme aasta, mistõttu jääb juhtunu talle arusaamatuks.

Külastajal ta kindlasti süüd ei näe. Vastupidi, ta on tänulik, et klient teema tõstatas, sest see võimaldab ministeeriumil saata märgukirja kõigile riigimuuseumitele, millega seda seadusepunkti neile meelde tuletada.

"Täitsa võimalik, et ka mõni teine muuseum tõlgendab seda valesti," tõdes Reismaa.

"Meie soovitus muuseumile on kindlasti, et nad hüvitaksid selle ebaõiglaselt küsitud piletiraha või siis näiteks kompenseeriks neile ka selle ebameeldivuse järgmise tasuta külastusena," ütles Reismaa.

Reismaa sõnul teatas Hoffmann oma seletuskirjas ministeeriumile, et piletihindu korrigeeritakse esimesel võimalusel ja kassapidajaga vesteldakse.