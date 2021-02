Lumi tuleks katustelt eemaldada enne sula

Tänaval kõndides tuleb ülesvaatlik olla – räästast võib ebameeldiv üllatus kaela pudeneda. Nüüd, kui esimene sula ja uus lumesadu möödas, kulub sellise katuse puhastamiseks terve tööpäev ja maksma läheb see 300 kuni 400 eurot.

"Kõige parem on tellida sellist tööd siis kui lumi on maha tulnud, aga ta ei ole alustanud veel sulamist. Ehk siis, kui on veidi üle viie sentimeetrine kiht," rääkis selle tööga tegeleva Albion Groupi juhiabi Igor Vorkal.

Kõrgustöö ettevõtted teevad lisaks katuste lumest puhastamisele muudki, töö tegemiseks tuleb omandada rahvusvaheline litsents, mida reguleerib kõrgustööliste assotsiatsioon IRATA.

Kursusi kõrgtööliste väljaõppeks korraldavad ja litsentsi selleks tööks annavad välja treenerid ning hindajad välismaalt. "Hetkeseisuga, kuna on pandeemia, selline olukord, siis kahjuks ei ole võimalik neid kursuseid teha," rääkis Vorkal.

Tallinna kesklinna valitsusele kuulub kümmekond hoonet ja osi erinevates majades. Linnaosavanema sõnul pole seni katuserookijate leidmisega suuri probleeme olnud.

"Siiamaani meil ei ole väga suurt probleemi olnud. et me oleme sellega hakkama saanud. Aga me tunnetame seda, et see on päris suur väljakutse," rääkis Tallinna kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Munitsipaalpolitsei võib majaomanikule purikate eemaldamiseks ettekirjutuse teha ja ka trahvi määrata, kui jääodasid ei eemaldata.