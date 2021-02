Põhjapoolses Euroopas valitsesid beljapäeval enamasti madalrõhkkonnad ja seega sadas Lääne-Euroopas vihma, Saksamaal asendus vihm lörtsi ja lumega ning Vahemere ääres olid tegevad kõrgrõhkkonnad ja suurt sadu seal ei esinenud. Eesti piirkonnas on õhk külm ning läheb veelgi külmemaks.

Öö vastu reedet on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab kerget lund, tihedam on sadu saartel. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul põhja- ja kirdetuul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -8 kuni -14, pikemate selgimiste korral langeb -16 kraadini.

Reede hommik tuleb mitmel pool lumesajune ning väljas on pilves selgimistega ilm. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja külma on -9 kuni -14, saartel -6 kuni -10 kraadi.

Päev ei erine palju hommikust ning mitmel pool on oodata kerget lumesadu. Puhub põhja- ja loodetuul 3 kuni 10, saartel ja rannikul põhja- ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Külma on -8 kuni -12 kraadi.

Nädalavahetusel ja uuel nädalal hakkab domineerima kõrgrõhuala, mistõttu suurem sadu jääb taevasse, kuid siiski kerget lund on paiguti oodata. Samas langevad selgineva taeva all temperatuurid veelgi madalamale, öösel -12 kraadilt -15 kraadile ning päeval -9 kraadilt -12 kraadile.