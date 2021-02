Tallinnas on suurim nõudlus lasteaiakohtade järele Kadriorus ja Kalamajas

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula märkis rahandusministeeriumile saadetud ülevaates, et kui Kadriorus ja Kalamajas on lasteaiakohti puudu, siis Mustamäe ja Lasnamäe eesti õppekeelega lasteaedades on kohti enam kui kohasoovijaid.

Nõmme, Kristiine ja Pirita linnaosades on nõudlus ja kohtade arv tasakaalus.

"Haabersti linnaossa lisandus Tallinna Lasteaed Naksitrallid, mis alustab laste vastuvõttu 15. veebruarist 2021. Lasteaias on kavas avada 14 rühma kuni 260 lapsele, sealhulgas rühmad erivajadustega lastele," märkis Pajula.

Tallinnas oli 30. oktoobri 2020 seisuga lasteaiakoha ootel 876 last vanuses 1,5-2 aastat, kes soovisid kohta 2020/2021 õppeaastal.

"Koha ootele on jäänud eelkõige need lapsed, kellele on vaba kohta pakutud, kuid see ei olnud lapse perekonnale sobiv ja seega on laps jäänud sobiva koha ootuses järjekorda edasi. Suur hulk on ka neid lapsevanemaid, kes soovivad lasteaiakohta kindlasse lasteaeda ja otsustavad sellel põhjusel teiste lasteaedade kohapakkumised tagasi lükata," teatas Pajula.

Samas on Pajula sõnul Tallinna munitsipaallasteaedades jätkuvalt umbes 350 vaba lasteaiakohta, mida on võimalik soovijatele koheselt pakkuda.

Tallinna haridusameti ülevaade lasteaiakohtadest oli vastuseks rahandusministeeriumi päringule, kes plaanib uuendada toetusmeedet "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" ja soovib sellega muuhulgas infot lasteaiakohtade kättesaadavuse kohta kohaliku omavalitsuse üksustes.