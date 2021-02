Veebruaris saavad Tartu Ülikooli tudengid käia vaid neis praktikumides, mida kuidagi distantsõppes teha ei saa ja kus õpilasi on korraga piisavalt suures ruumis vähem kui kakskümmend.

Märtsis saavad tudengid käia ka seminarides, et saaks väikestes gruppides arutelusid pidada, rääkis Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk.

Ülikoolis kohal käivad õppeprorektori sõnul rohkem loodus- ja täppisteaduste ning meditsiinitudengid, kelle töö käib enam praktikumides. Kuid praegu mõjutab distantsõpe kõiki õppekavasid Valgu sõnul sarnaselt, sest kui praktikumides osalemise võimalus on olemas, saab kõike vajalikku siiski õpetada.

Valk lootis, et aprillis saab ülikooli kevade tulekuga juba rohkem avada, võib-olla isegi täielikult.

Märtsi lõpuni on esialgu oma distantsõppe plaanid teinud ka Tallinna Ülikool.

Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna juht Kristen Aigro ütles, et siiamaani pole distantsõppe kohta probleeme kuulda olnud. Semestri algul oli tema sõnul küll ühiselamus probleeme internetiühendusega, kui kõik tudengid loengutel Zoomi kaudu osalesid.

Kuna praktikume saab korraldada kohapeal, on praegune olukord tema sõnul lihtsam kui kevadine. Samas on tal siiski kahju tudengitest, kel ülikoolikogemuse sotsiaalsest poolest palju puudu jääb. Teisest küljest on olukord lihtsam tudengeile, kes kooli kõrvalt ka tööl käivad.

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse seisukoht on, et viiruse leviku ohu tõttu ei oleks praegu laiemas mahus auditoorse õppe avamine õigustatud. Õppekavadest on üliõpilasesinduse aseesimehe Helo Liis Soodla sõnul lihtsam väiksematel, mis saavad õpet paindlikumalt korraldada ning leida individuaalseid lahendusi. Näiteks on end positiivsest küljest näidanud usuteaduskond.

Suurim probleem on Soodla sõnul tasakaalu leidmine selle vahel, et õppejõududele ja õpilastele on vaja konkreetseid juhiseid, ja asjaolu, et ülikooli mahub palju erineva ülesehitusega kursuseid ning ühtne lähenemine ei ole igal üksikjuhul mõistlik.