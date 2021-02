Praegu veel Elu25 lehekülg valmis ei ole, seni ilmunud arvamusartiklid on koondatud Elu24 all aga juba eraldi rubriiki Elu25, mis hiljem üle tõstetakse, selgitas Postimees Grupi meediadivisjoni direktor Nele Laev ERR-ile.

"Elu25 on Elu24 arvamuse rubriik. Oodata võib julgeid, huvitavaid ja provokatiivseid mõtteid erinevatelt autoritelt. Elu25 rubriigi eestvedaja on Juku-Kalle Raid. Hetkel on ta kaasautorite plaani kaardistamas, huvi korral tasub temaga kindlasti kontakteeruda," kommenteeris Laev.

Lehe eestvedaja Juku-Kalle Raid lisas, et plaan panna portaali nimeks Elu25 on seotud teatrikunsti ja kirjandusega.

"Kunagi lavastati Linnateatris – ma arvan, et 1991 – Enquisti näidend "Ilvese tund". See on sihuke salajane lisatund ööpäevas. Elu25 võiks samuti olla, et ta ei mahu 24 tunni sisse, aga on olemas ja palju huvitavam, kui see, mis 24 tunni jooksul juhtub. Elu 25 on nagu pikendus, mida kella peal ei ole, ent mis on iga inimese lisaaeg ööpäevas," kommenteeris Raid. "Elu25-s võtavad sõna need inimesed, kelle ainus kangelastegu ei ole ilmarahva rõõmuks kusagil Balil bikiine näidata ja seetõttu ennast "staariks" või "suunamudijaks" kutsuda."

Nele Laev väitis, et Juku-Kalle Raidi veetavat ajalehte KesKus ei plaani Postimees Grupp üles osta ega seal osanikuks hakata. Ka Raid kinnitas sama.

"KesKus ja Postimees ei ühine, sellest pole Margusega (PM omanik Margus Linnamäe - toim) kunagi juttugi olnud. KesKus on endiselt sõltumatu ja ainus erakapitalil põhinev kultuuriväljaanne ja selleks ma ta ka jätan. Küll aga on igasugune koostöö äärmiselt mõistlik ja seda me ka teeme. Alustame kasvõi sellest, et KesKusiga tihedalt seotud JUKU Raadio on ju Kuku Raadio eetris. Paari nädala pärast juba 350. saade," ütles Raid.