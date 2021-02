Laupäeval on kümmekond külmakraadi ja sajab kerget lund

Kui nädalavahetusel on külm koos lumesajuga, siis uuel nädalal läheb taevas selgemaks ning külmakraade tuleb juurde.

Öö vastu laupäeva tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab endiselt kerget lund ja kohati on ka pinnatuisku. Tuul puhub põhjast ja loodest 4 kuni 9, rannikualadel kuni 16 meetrit sekundis. Temperatuur küündib saartel ja rannikul -12, sisemaal paiguti kuni -18 kraadini.

Laupäeva hommik tuleb sarnane, kerge lumesajuga ja võib olla pinnatuisku. Tuul puhub põhjast ja loodest 3 kuni 10, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Külma on 8 kraadist saartel 16 kraadini Lõuna-Eestis.

Ka päeval on kohati selgimisi oodata ning kohati sajab kerget lund. Põhjakaare tuul puhub 4 kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Miinuskraadid ulatuvad seitsmest kümneni.

Krõbedam külm on veel ees ja seda eriti uue nädala öötundidel. Juba kolmapäeva öösel on mõnes paigas sisemaal -25 kraadi. Kuna temperatuur langeb, siis võtab ka lumesadu suurema hoo maha, kerget lund sajab vaid kohati ja kuni teisipäevani. Edasi on taevas selgimisi rohkem.