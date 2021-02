Lehmavasikad külmaga õues: liiga ei tee ka 25-kraadine pakane

Tänapäevases suurtootmises on tavaline, et väikesed vasikad ööbivad õues ka 20-kraadise pakasega ja piimalehmadel tuleb ise oma laut soojaks kütta. Kas see on sulaselge loomade kiusamine või tootmisprotsessi loomulik osa, uuris "Aktuaalne kaamera".

Praegu on õues 15 kraadi külma ja Järva vallas asuva Risti Agro vasikad on terved ja rõõmsad nagu ponksud.

Risti Agro lehmad poegivad küll laudas, kuid juba kahekuused vasikad viiakse õue külmlauta. Vasikatel ja mullikatel tuleb seal hakkama saada ka kõige suurema pakasega.

Risti Agro farmijuhataja Liina Eilmann ütles, et vasikaid hoitakse külmaga väljas seetõttu, et siis nad tunduvad tervemad olevat ning neid on parem jälgida. Külm neile liiga ei tee. "Kui neil on külm, siis nad magavad koos, ase on neil kuiv, süüa neil on. Nii et neil pole hullu," ütles Eilmann.

Eilmanni sõnul on vasikad õues olnud ka 25-kraadise pakasega. Ükski vasikas külma tõttu haigeks jäänud pole. Kuigi lüpsilaudas tundub soe ja mõnus, on sealgi vaid seitse-kaheksa kraadi sooja, sest aknaid asendab kilekardin. Lauda kütmisega tegelevad lehmad ise.

Nii tuleb päris krõbedate külmadega lehmadel rohkem vaeva näha, et oma nahavahe soojas hoida. Ja siis võib tõesti juhtuda, et piimatoodang pisut langeb.