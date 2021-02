Tuvi pargis avati kevadeni kestev jääskulptuuride näitus

Tallinna Tuvi pargis avati laupäeval jääaeg, mis kestab kuni esimese suure sulani. Jääaeg tähendab seda, et pargis saab vaadata ja ka katsuda jääskulptuure, millest mõned on nii suured, et nende selga saab isegi ronida.

"Jääskulptuurid on meil tõesti sel korral tehtud selliselt, et neid võiks lisaks vaatamisele ka katsuda, neile võib ka peale ronida, pilti teha, kõrval istuda. Et nad oleksid avastamist väärt ja mõne kuju ees seest võib leida ka üllatusi. Ehk siis midagi on peidetud ka jääskulptuuride sisse," rääkis kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Skulptuurid kujutavad loomi ja linde ning nende autor on Karlis Ile, kes on võitnud mitmeid jää- ja lumeskulptuuride võistlusi üle maailma