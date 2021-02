Ahhaa teaduskeskuse taha valmis lumelinnak

Lund linna tarvis veeti kokku nii Raadilt kui Tartu lennuväljalt. Mõte säärane lumelinn ehitada on keskuse meeskonna peas idanenud juba ammu, aga varem pole selleks lihtsalt piisavalt lund olnud.

"Peamine, mille me esimesena ehitasime, oli siis lumemägi, kust tuleb neli rada alla. Kolm sirgelt ja neljas natukene kurviga. Siis lisasime siia, meie nimetame seda Hiina müüri, privaatsuse lisamiseks. Ja siis tegime siia ka tunneli ja tegelikult on siin ka väikestele selline natuke madalam kelgumägi, kus kavatseme hakata tegema ka teadusteatreid," kirjeldas Ahhaa programmi arendusjuht Helen Järvpõld valimud lumelinna.

Kelgumäe neli rada on piisavalt libedad, et sealt saaks alla lasta ka need, kel kelku parasjagu käepärast ei ole. Eriti julged laskujad said aga mäest alla sõita ka Ahhaa keskuse kanuuga.

Lumelinna ehitajad loodavad, et linn püsib püsti vähemalt jaanipäevani.