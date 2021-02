Soomes tuvastati 354 uut nakatunut

Soomes on viimase kahe nädalaga registreeritud 5036 nakkusjuhtu, mida on 1046 võrra rohkem kui eelnenud kahel nädalal.

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 354 uut koroonanakkuse juhtu, teatas pühapäeval terviseamet.

Kahe nädala nakkusnäitaja 100 000 elaniku kohta on keskmiselt 90, kuid Lõuna-Soomes Uusimaal on see 164 ja Karjalas vaid 18.

Soomes on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 47 616 inimest, neist Helsingis ligi 13 700.

Soomes on koroonaviiruse vastast vaktsiini manustatud 170 335 inimesele. Kaks korda on vaktsineeritud pea 50 000 inimest.

Lätis suri 12 inimest

Viimase ööpäevaga registreeriti Lätis 480 koroonaga nakatunut, ööpäevaga suri 12 COVID-19 patsienti, teatas Läti haiguste ennetamise ja tõrje keskus (SPKC). Kokku on Lätis koroonaviirusega surnud 933 inimest.

Laupäeval tehti kokku 5152 testi. Positiivsete testide osakaal oli 9,3 protsenti.

Haiglaravi vajab Lätis pühapäeva seisuga 933 COVID-19 diagnoosiga inimest.