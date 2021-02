Häirekeskuses vastab 120 vabatahtlikku koroonateemalistele küsimustele

Anne Ensling on üks vabatahtlikest, kes vastab infotelefonil 1247 tulnud koroonateemalistele küsimustele. Just vabatahtlike najal infotelefon töötab, sest häirekeskuse juhi Kätlin Alvela sõnul poleks mõeldav võtta kriisi ajal paarsada inimest tööle, et nad viiruslaine vaibudes taas lahti lasta. Seda enam, et paari kuu pärast võib hakata kõnede arv taas kasvama ning siis oleks üle öö vaja uuesti hakata töötajaid otsima.

"Kõige keerulisemaks ja huvitavamaks selle töö juures on see, et sa teeksid nagu päev läbi suulist eksamit – iga natukese aja tagant võtad uue pileti ja kunagi sa ei tea, mis selle pileti peal on," rääkis Ensling.

Enslingi sõnul vajavad inimesed mõnikord lihtsalt rahustamist, sest stress on praegu kõigil väga suur. "Kui sa oled ta maha rahustanud, siis me leiame sellise vastuse, mida tegelikult dokumentidest ei olnudki vaja. Oli vaja kellegagi rääkida, nõu pidada," ütles Ensling.

Ensling on häirekeskuses abiks käinud alates oktoobrist ja kõige keerulisemad olid esimesed kuud, kui viirus hakkas töökohtades ja koolides jõudsamalt levima ning inimesed ei teadnud, kuidas tuleb käituda, nii mõnigi helistaja oli paanikas. Tänaseks on 1247 saanud tema sõnul omamoodi reisiinfotelefon.

"See on nii armas, kui inimene helistab ja ütleb, et teate, ma tahaksin ühel päeval kuskile sõita ja siis mõne aja pärast sealt tagasi tulla. Et mis reeglid Eestis kehtivad," lausus Ensling.

Sügisel õnnestus häirekeskusel leida endale appi 120 vabatahtlikku ja nüüd otsitakse lisaks veel 80 inimest. Häirekeskuse eesmärk on, et ka pärast koroonapandeemia lõppu oleksid vabatahtlikud valmis appi tulema.

"Kriisid maailmast ei ole kuskile kadunud. Ükskõik millisesse eluvaldkonda võib järgmine kriis jõuda ja sellel hetkel on meil väga kiiresti vaja vabatahtlikke appi inimestele informatsiooni kas jagama või vastu võtma või mingeid käitumisjuhiseid andma," rääkis häirekeskuse juht Alvela.

Kui kevadel sai 1247 päevas paar tuhat kõnet ja suvel langes nende arv 150-ni, siis teise laine ajal tehakse päevas 1247 numbrile ligikaudu 700 kõnet päevas. Kõnede arv kasvab märgatavalt enne uute piirangute kehtestamist.