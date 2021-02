Narva uue eelarve suurimad väljakutsed on haridusinvesteeringud

Narvas on eelarvearutelud alles algamas: eelarve suurus on veidi alla 100 miljoni euro ning olulisemad investeeringud puudutavad haridusvaldkonda.

Narva uus võimukoalitsioon kavatseb eelarve vastu võtta veebruari lõpus. Eelmise linnavõimu koostatud investeeringute kava vaadatakse kriitilise pilguga üle.

Narva linnapea Katri Raiki sõnul on eelarve eripäraks see, et tegevuskulude ümbertõstmiseks ruumi pole. Näiteks sotsiaalvaldkonnas peab arvestama asjaoluga, et kolmandik Narva elanikkonnast on vanem kui 60 eluaastat ning linnas elab 8000 raske või sügava puudega inimest.

Investeeringuteks on kavandatud 22 miljonit eurot ja seal saab linnavalitsus prioriteete seada. Eelkõige investeeritakse ammu lubatud ja planeeritud tegevustesse, näiteks raekoja ja raekoja platsi ning Narvat läbiva transiiditee rekonstrueerimisse. Teine oluline investeeringute suund on haridus.

"Me räägime praegu riigigümnaasiumi ehitamisest, kahe põhikooli renoveerimisest. Väga oluline on see, et me räägime Eesti lasteaia ehitamisest, Eesti põhikooli renoveerimisest ning linnavalitsuse selge nägemus on see, et kesklinna gümnaasium, kui ta muutub põhikooliks ja saab renoveeritud, muutub teiseks keelekümbluskooliks Narvas vanalinna riigikooli kõrval," loetles Raik.

"Ehk jutud ainult venekeelsest haridusest Narvas kaoksid ja me leiaksime Narva inimestele sobiva eestikeelset haridust võimaldava haridusmudeli. See on vahest kõige suurem selle eelarvega seotud väljakutse."

Suuremaid investeeringuprojekte toetavad riik ja Euroopa arengufondid. Linna toetus põhineb laenurahal.

"Muidugi, kogu selle eelarve jutu kõrval on väga oluline, et me ennast lõhki ei laenaks. Linna laenukoormus on igal juhul üle 40 protsendi aastaeelarvest. Arvestades Narva linna sissetulekuid, arvestades COVID-i perioodi, on see juba praegu minu jaoks ohtlikult kõrge," ütles Raik.

Eelarve sisuline arutelu peaks algama kohe pärast seda, kui kinnitatakse volikogu komisjonide koosseisud. See juhtub sel neljapäeval.

"Me oleme küll iga päev teinud samme selles suunas, et aktiivselt eelarvet arutada. On ka arutatud, aga jupp teed on veel käia. Ja me tahame mõned investeeringud maha tõmmata, mida eelmine linnavalitsus planeeris, mis ei ole prioriteetsed ja minna edasi nende asjadega, mida ma ennist nimetasin ja väga aktiivselt tegeleda õiglase ülemineku rahadega."

Narva linnapea Raiki sõnul on 96 miljoni euro suurune eelarve kavas vastu võtta 25. veebruari volikogu istungil.