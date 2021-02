Üle aastate külm ja lumerohke talv on pannud jahimehi taas metsloomadele lisasööta viima. Teraviljakasvatajad aga loodavad, et külm taimedele liiga ei tee.

Saaremaa Võhma jahiseltsi jahimehed täpselt ei mäletagi enam, millal nad oma piirkonna loomadele metsa lisasööta pidid viima. Ikka selleks, et lihtsalt metsaelanikele head teha.

"Ma tõin siia hirvede jaoks, olgu nendel ka hea olla," põhjendab Võhma jahiseltsi jahimees Vahur Jalak, miks ta hirvedele pooletonnise silorulli viis.

Viie päevaga on loomad silo nahka pannud.

"Silo läheb loomale alati peale, mahlane ja kõike," teab Jalak.

Kaido Kirst on Saaremaa üks suuremaid teraviljakasvatajaid. Lumine ja külm talv teda praegu saagi pärast muretsema veel ei pane.

"Ma ise loodan, et midagi hullu ei juhtu, kui ta siin veel kuu aega maas on ja ära läheb. Taimed ikkagi kindlasti natuke hävinevad, aga kui ei oleks lund peal, siis tänase külmaga oleks see häving palju suurem olnud," põhjendab Kirst.

Keskkonnaspetsialist Tõnu Talvi ütleb, et tegelikkuses saaksid meie tüüpilised metsloomad sellise talvega ka ilma inimabita hakkama, küll aga võib üle aastate lumerohkem ja külmem talv mõjutada näiteks metssigade ja hirvede sigimist ning lumi võib ebameeldivaks teha ka mõne siia kolinud võõrliigi eksisteerimise.

"Šaakal, kes on selline Lõuna- ja Kesk-Euroopa liik, eks tema oma päritolumaadel võivad olla ka miinuskraadidega talved, aga võimalik, et nii pika ja püsiva lumikattega ta ei ole harjunud. Näiteks nendel võib toidu hankimisega ja üleüldse talve üleelamisega probleeme tulla. Aga minu arust selline korralik lumega talv ja külm talv, see on selline tervendav ja puhastav periood aastas. Suures plaanis on ta väga kasulik," kiidab keskkonnaameti peaspetsialist Tõnu Talvi talve.

Ehk siis, kui külm ja lumi ehmatavadki pisut siia kolinud võõrliike, siis vähemalt meie oma Eestimaa karu saab sellel talvel ehk küll une täis magada.