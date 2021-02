Nii öösel kui päeval paugub pakane, kohati on ka tuuline.

Eelolev öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Rannikul võib sadada mõnel pool kerget lund. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, Liivi lahe piirkonnas puhanguti 12 m/s. Külma on 15 kuni 21, Ida-Eestis kohati 25, rannikul paiguti 7 kuni 12 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, saartel puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 15 kuni 20, Ida-Eestis kuni 24 kraadi, saarte läänerannikul on õhutemperatuur kohati -10 kraadi ümber.

Päev on vahelduva pilvisusega, rannikul kohati pilvine, aga peamiselt sajuta. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, saartel puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 10 kuni 14, rannikul kohati 6 kuni 9 kraadi.

Kolmapäeval on Eesti kohal pilvi vähe, aga õhk on külm. Öösel on miinuskraade mitmel pool alla 20, ka päevamaksimumid jäävad sisealadel kohati -15 kraadist madalamale.

Neljapäeva öö on samuti mitmel pool selge ning miinimumid langevad -25 kraadi ümbrusesse. Päeval lisandub pilvi ning mõnel pool sajab ka lund. Õhumass soojeneb veidi, aga tugevnev kirdetuul ei lase seda tunda.

Järgnevatel päevadel miinuskraadid vähenevad, aga tuul läheb tugevamaks. Mõnele poole lisandub ka lund.