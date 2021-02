Rahvusooper Estonia töötukassalt abi ei saanud

Ainuke avalik-õiguslik etendusasutus rahvusooper Estonia soovib saada erakorralist abi, mis kataks aasta alguse sulgemiselt saamata jäänud piletitulu. Rahvusooperi juht Ott Maaten ütles, et summa ulatub 300 000 euroni.

Rahvusooper pöördus ka töötukassa poole, kuna sealne meede on suurem kui kultuuriministeeriumil ja oleks võimaldanud saada 160 000 eurot. Töötukassa lükkas aga taotluse tagasi.

"Selgus, et ei kvalifitseeru, kuna töötasu toetust makstakse ainult äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või FIE-le, Töötukassa ütles, et toetub valitsuse määrusele novembrist 2020, kus on need juriidilised isikud loetletud. Aga rahvusooper on paraku avalik-õiguslik juriidiline isik ja seetõttu polnud ta selles nimekirjas," sõnas Maaten.

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp lubas, et rahvusooper abita ei jää.

"Rahvusooperil on võimalik meie poole pöörduda mitmel viisil. Üks asi on see, et tegemist on avalik-õigusliku organisatsiooniga, mida finantseerib Eesti riik, selleks on omad kanalid. Teiseks on meil seesama kultuurikorraldajate abimeede. Ja need kaks viisi ongi, et kuidas saame rahvusooperit aidata," ütles Raudsepp.

Raudsepp meenutas, et lisaks erakorralisele abile saab rahvusooper ka tegevustoetust ja ministeerium lähtub siin organisatsiooni rahavoogude olukorrast. Samamoodi toetab ministeeirum ka teisi Tallinna teatreid, mis aasta algsues on koroonameetmete tõttu olnud suletud.

"Abi ei anta, et tulu on saamata. Abi antakse, et tagada jätkusuutlik tegutsemine. Siin ongi mitu lähenemist, üks on taotlusvoorud, mis on kultuuriministeeriumis avatud 17. veebruarini," ütles Raudsepp.

Töötukassale on töötasu toetuse taotluse esitanud 1546 ettevõtjat, toetust on makstud 15,6 miljoni euro eest.