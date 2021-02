Koroonapandeemia tõttu langes järsult moekaupade müük, mistõttu otsustas Baltika tütarettevõte Baltman novembris sulgeda Suur-Karja tänaval tegutsenud Ivo Nikkolo esinduspoe.

Baltmani jaoks oli pinna üür kujunenud majanduslanguses liiga kalliks, pinna üür oli börsifirma teatel teistest vanalinna üüripindadest suisa neli korda kallim.

Baltika teatas börsile, et oleks soovinud lahendada olukorra üürileandjaga kokkuleppel, aga Nikkolo keeldus kompromissist.

Läbirääkimiste lõppedes esitas Nikkolo firma Kalaport OÜ hagiavalduse Baltmani vastu, nõudes 70 140 euro suuruse üürivõla ja viiviste tasumist.

Baltmani hinnangul on nii suur nõue põhjendamatu ning firma jääb ka kohtus seisukohale, et üürileping on praeguseks lõppenud ja firmal Nikkolo ettevõtte ees üürivõlgnevust ei ole.

Nikkolo 1996. aastal asutatud ettevõte Kalaport OÜ põhitegevuseks ongi kinnisvara hooldamine ja haldamine, ettevõttele kuulub üks kinnistu.

2019. aastal oli firma käive 147 000 eurot. Ettevõttes töötajaid ei olnud, juhatuse liikme tasu maksti 6480 eurot. Juhatusse kuulub lisaks Ivo Nikkolole ka Theodor-Justus Nikkolo.