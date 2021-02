Tulevikuerakonna presidendiks sai Lauri Tõnspoeg

Presidendi valimistel teiseks tulnud Kollom sai erakonna asepresidendiks, kes abistab presidenti ja täidab presidendi ülesandeid juhtudel, mil president ei saa oma ülesandeid täita.

Uude viieliikmelisse juhatusse valiti Teet Randma, Mati Kose, Urmas Heinaste, Urmas Ott ja Viktoria Lukats.

Tõnspoegi sõnul on talle suur au olla valitud esindama vahvat liikmeskonda, kuhu kuuluvad tegusad ja targad inimesed igast eluvaldkonnast. Samuti tundis ta heameelt, et kahe erakonna ühendamine oli edukas ja tekkinud seltskond on veelgi toredam ja tugevam, pidades seda heaks eelduseks edasi liikumisel.

Samas valutas südant poliitlise olukorra pärast Eestis: "Riigikogus pole täna erakonda, kes kaitseks meie elukeskkonda, meie metsi ja maavarasid, meie laste tulevikku ning seetõttu on meie osalemine poliitikas täna hädavajalik, enne kui kõik on maha müüdud ja ära väärindatud."

Uus erakond nimega Eesti Tulevikuerakond tekkis Eesti Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna liitumisel 20. augustil ning registreeriti ametlikult 8. detsembril 2020. Äriregistri andmetel kuulub erakonda 912 liiget.