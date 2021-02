Sutt: Eesti tööseadusandlus vajab värskendust

Sutt jõudis selle tõdemuseni, kui saates tuli jutuks Swedbanki Baltikumi juhtimise Lätti viimine. Kolmest Balti riigist rääkisid Läti kasuks lihtsam personali värbamine ja maksusüsteem.

Andres Sutt nentis, et Lätis on tööseadusandlus parem. "Mina vaatan seda kui ühte signaali, et meil on vaja vaadata, mida me oma ärikliimas saame teha paremaks, et tulevikus oleksid valikud rohkem Eesti kasuks," ütles Sutt.

"On oluline teha järeldusi ja vaadata, mida me saame teha paremini. Kui me räägime nendest samadest töösuhetest, tööregulatsioonist, siis üks asi, mida Covidi kriis on teinud, ta on väga kiiresti muutnud kogu praktilist tööelu korraldust. Me räägime kaugtööst, me räägime järjest rohkem tööampsudest. Meie tööseadusandluse kaart ei vasta enam sellele maastikule. Kui on olukord, kus kaart ei vasta maastikule, siis on kaks valikut - kas muuta maastikku nii, et ta vastaks kaardile või muuta kaarti nii, et ta vastaks maastikule. Ja ma arvan, et me peame seda õiguslikku kaarti tegema kohasemaks maastikule ja tegema seda niimoodi, et me siis tasakaalustame tööandjate ja töövõtjate huvid," lausus Sutt.

"Kõige olulisem on signaal väljapoole, et Eesti on äriks avatud. Et eksperdid, oskustega inimesed, keda me siit ei suuda leida, on teretulnud," sõnas Sutt.

Rääkides koroonakriisist, ütles Sutt, et sel nädalal on tal plaanis arutada erinevaid, läbi EAS-i pakutavaid kriisimeetmeid. "Me räägime kiiretest, lühiajalistest meetmetest ja sellest, mis saavad olema need turundustegevused, et Eestit paremini tutvustada, kui taaskord piirid avanevad," lausus Sutt.

Suti sõnul on turismitööstuses töötavate inimeste palgal hoidmine konkurentsiolukorras kriitilise tähtsusega.

Sutt: valik olla valitsuses on riigi suhtes vastutustundlik

Saates tuli jutuks ka Keskerakonna aseesimehe Mailis Repsi suhtes läbi viidava väärteomenetluse muutmist kriminaalasjaks.

"Ma ütleks kaks asja. Esiteks Mailis Reps on poliitilise vastutuse võtnud. Uurimisorganid menetlevad praegu seda kriminaalvormis ja ma arvan, et täna ongi kõige olulisem see, et uurimisorganid saavad oma tööd rahulikult teha," kommenteeris Sutt.

"Laiemalt minu jaoks, ka endise riigikogu korruptsioonikomisjoni liikmena, on väga tähtis, et misiganes korruptsiooni asjad Eestis juhtuvad, et need ei jää kuhugi kalevi alla, nendega tegeletakse. Ja ka selle valitsuse prioriteet on korruptsioonivastane võitlus," lisas ta.

"Nii nagu ka peaminister on öelnud, et kui eelmine valitsus lagunes, siis Eesti vajas uut, toimivat valitsust. Meie valik oli see, kas olla valitsuses või olla opositsioonis. Me valisime olla valitsuses. Ja ma arvan, et see on vastutustundlik valik Eesti riigi ja tuleviku ees ja see on valik, mida meilt meie valijad ootasid," kommenteeris Sutt veel.