Kõlvart: Tallinna Vee peamiseks eesmärgiks on varustuskindlus, mitte kasum

Tallinna eesmärk on kindlasti suurendada Tallinna Vee investeeringuid ning ettevõtte peamiseks eesmärgiks peab olema varustuskindluse tagamine, ütles linnapea Mihhail Kõlvart ERR-ile. Samas on linn huvitatud ettevõtte jätkuvast kasumlikkusest.

Aktsiaseltsis Tallinna Vesi enamusosaluse omandanud Tallinna linn soovib senisest enam teha investeeringuid vee- ja kanalisatsioonivõrku, kuid täpne plaan on veel tegemata, ütles Kõlvart.

Tallinna Veel on olemas investeeringute plaan aastani 2024, kuid seda tõenäoliselt muudetakse, et kiirendada investeeringute elluviimist, ütles Kõlvart.

"Praegu me lähtume sellest, et lähiaastatel oleks vaja suurendada investeeringuid. Esimene väga konkreetne suund on vee- ja kanalisatsioonivõrkude renoveerimine. Investeeringute suurendamine oleks vaja tagada operatiivsemalt," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul juhtis linn ka varem Tallinna Vee tähelepanu sellele, et investeeringute vajadus on olemas. Eelmist omanikku Kõlvart siiski kritiseerima ei rutanud, kuid märkis, et nüüd, kui linn on suuromanik, muutub kasumist olulisemaks varustuskindluse tagamine.

"Me soovime, et ettevõte jätkaks ikkagi börsil. Me näeme, et ka väikeaktsionärid võiksid jätkata. Sest ka linn on huvitatud, et ettevõttel oleks tootlus ja tulu. Aga samas me saame aru, et kui rääkida pikast perspektiivist, siis loomulikult avaliku sektori puhul strateegiline ettevõte peab eelkõige tagama teenuse kvaliteedi, jutt käib joogiveest. See ei ole ainult kommunaalteenuse küsimus, vaid ka julgeoleku küsimus. See eesmärk on meie jaoks primaarne – me saame aru, et erasektoris on primaarsem ikkagi tulu saamise eesmärk," rääkis Kõlvart.

Kõlvart märkis, et linna jaoks on endiselt oluline ka ettevõtte tulu, mida saab tulevikus investeerida. Lisaks on linnal plaanis suunata ettevõtte dividendid linnaeelarvesse. Kui suur see summa aasta kohta olema saab, ei saa Kõlvarti sõnul praegu veel öelda.

"Enne seda, kui hakkame planeerima lisatulu, peame detailsemalt aru saama, mis on lähiaastate arenguperspektiiv ja operatiivne investeeringute vajadus. Suuremas plaanis soovime jätkata dividendipoliitikaga, et ka väikeaktsionärid oleksid jätkuvalt huvitatatud osalema ettevõttes. Aga selleks, et välja tuua numbrid, on vaja teha sügavam analüüs," lausus Kõlvart.

Vee hind jääb esialgu paika

Lähiaastatel pole plaanis veetariife tõsta, märkis Kõlvart. "Meie strateegiline nägemus seisneb selles, et lähiaastatel linnal ei ole plaanis initsieerida tariifide tõusu. Samas me näeme, et meil on võimalus järk-järgult tõsta investeeringuid. Kuidas tariifide poliitika hakkab arenema pikemas perspektiivis kui lähiaastad, see on ettevõtte juhtkonna roll, strateegia välja töötada. See sõltub ka konkurentsiameti seisukohast," lausus Kõlvart.

Uuendamisel on ka Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava, mis peab nüüd samuti arvestama Tallinna Vee arengutega, lisas linnapea.

Tallinna linn ja Austraalia investeerimisfirmale kuuluv soojatootja Utilitas ostsid möödunud nädalal Ühendkuningriigi veefirmalt United Utilities osaluse Tallinna Vees. Tehingu hind oli 100 miljonit eurot, mis jagunes võrdselt Tallinna linna ja Utilitase vahel. Tehingu järel kuulub Tallinna Linnale 52,35 protsenti AS Tallinna Vesi aktsiakapitalist ja OÜ-le Utilitas 17,6 protsenti.

Ostutehingu peab neljapäevasel istungil heaks kiitma ka Tallinna linnavolikogu.