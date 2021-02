TÜ kaugõppes toimunud sügissemestri hinded on eelmistest aastatest paremad

Kuigi veebiõpet peavad nii õpetajad kui ka õpilased kontaktõppest kehvemaks variandiks, näitavad õpitulemused justkui vastupidist. Näiteks Tartu ülikooli äsja lõppenud sügissemestri hinded on eelnevatest aastatest paremad. Kool arvab aga, et üks põhjus võib olla petturluse kasv, mida on veebieksamitel lihtsam teha.

Tartu ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul eeldasid nad distantsõppe semestrilt pigem kehvemaid tulemusi, ent A-de osakaal võrreldes eelmiste sügistega hoopis kerkis viie protsendipunkti võrra 33 protsendilt 38 protsendile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Õppejõud aga kahtlustavad selles ka seost veebieksamites petmistega.

"Kui on ülesanded, mis peaksid võtma pikemat aega, lahendatakse liiga kiiresti ja saadakse liiga sarnaseid vastuseid, siis tõendada on seda kohati raske kas tehakse koostööd või jagatakse vastuseid, aga kahtlus on. Arutelu petturluse üle oli sellel eksamisessioonil kindlasti rohkem kui varasematel," rääkis Valk.

Kahtlust äratab ka see, et A-sid tuli juurde just hinnete C, D ja E arvelt ning B-de osakaal jäi samaks.

Eesti Maaülikool ei ole täheldanud distantsõppest tulenevat keskmise õppeedukuse muutust, küll aga olid hinded varasemast paremad sessioonõppes.

Maaülikooli tudeng Kaisa Laar tõdes, et kuigi veebieksamites on võimalik abimaterjale kasutada, ootavad tudengid pigem ikkagi kontaktõpet tagasi.

"See tuleb eksamitulemustest ka välja, kui eksamitulemused on paremad. On kindlasti ju võimalik kasutada lisamaterjale. Aga kohati pannakse ka lisaülesandeid juurde, mida enne ei ole olnud või siis nad panevad ajapiirangu ehk tudengil tegelikult ei olegi võimalust seda õppematerjali niivõrd sirvida," rääkis Laar.

Jaan Poska gümnaasiumis on iga kuue nädala tagant arvestuste nädal, mis on osaliselt samuti veebivormis. Direktor Helmer Jõgi sõnul on ka nende õpilaste hinded pigem ülespoole läinud, kuid erinevalt Tartu ülikoolist ei pea ta põhjuseks petturlust.

"Ei ole näha. Nad on meil tublid ja tundub, et suhtuvad teadlikumalt oma töösse. Mina olen seda meelt, et usume head ja headusega saame rohkem kui igasugu karistusmeetmete ja kurjusega," ütles Jõgi.

Tartu ülikooli juhtkond on alustanud arutelusid siiski ka petturluse karistamise süsteemi muutmiseks.

"Me arutame õppekorralduse eeskirja muutust, mis peaks tulema senatisse aprillis. Need arutelud käivad. Mitte pigem karmistada, vaid see, et iga väiksem eksimus saaks kirja ja märgatud. Tõenäoliselt on päris palju väiksemaid petturluse juhtumeid, kus õppejõud ei pea seda nii range sekkumise vääriliseks ehk nad kuskil on ja üks õppejõud teab ja teised kõrval ei tea," selgitas Aune Valk.