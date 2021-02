Häirekeskus: inimesed usaldavad hädaabinumbrit 112

Neljapäeval on rahvusvaheline 112 päev. Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela ütles "Ringvaates", et inimesed teavad hädaabinumbrit 112 väga hästi ja usaldavad seda.

Alvela rääkis, et kuigi inimesed ei pruugi šokiseisundi tõttu väga palju informatsiooni näiteks liiklusõnnetuse kohta häirekeskusele anda, siis tähtis on, et üldse osatakse valida number 112. Tänu sellele saab päästekorraldaja tehnoloogia abil ise teha õnnetuspaiga kindlaks. "Oluline on see, et kõne tehtaks ja siis saame edasi minna," rõhutas ta.

Alvela rääkis, et päästekorraldaja suunab õnnetuste puhul tihtipeale kõne edasi meedikule, kes juhendab inimesi kannatanuid abistama. Alvela sõnul ei ole tähtis, kas juhendatav on täiskasvanu või laps.

"Meie jaoks pole vahet, kas on laps või täiskasvanu, me igal juhul juhendame igat inimest, kes meie poole pöördub," rääkis ta.

"Ringvaates" meenutasid Andra ja Merille Jõgi eelmise aasta suvel juhtunud autoavariid. 11-aastane Andra oli see, kes helistas numbril 112, et paluda abi, sest tema ema Merille sai avariis kannatada. Liiklusõnnetus põhjustas Merillel ristluumurru, vaagna põrutuse ja muljumised, veerevalumid ja vigastuse reiele. Avarii põhjustas purjus mees, kes autoga vastassuuna vööndisse kaldus. Mees on praegu vahi all.