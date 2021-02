Neljapäev toob lund juurde, külm püsib

Neljapäeva öösel sajab siin-seal lund, suurem on sajuvõimalus Pärnu-Jõgeva joonest lõuna pool ning teisalt Harju- ja Hiiumaal. Tuul puhub kirdest ja idast 2 kuni 8, saarte rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -12 kuni -18, saarte rannikul on pisut kõrgem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on lumehoogude võimalus Kagu-Eestis ning mandri loodeservas ja Hiiumaal. Põhjakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul on puhanguid kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on saartel ja looderannikul -8 kuni -13, sisemaal -14 kuni -19, Kirde-Eestis kuni -21 kraadi.

Päeval võivad veidi lumelisa saada Hiiu- ja Saaremaa ja mandri loodeserv. Kirde- ja põhjatuulel on kiirust 3 kuni 9, saartel puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -9 kuni -14, jäävaba veega rannikul kuni -7 kraadi.

Järgnevail päevil jätkub kõrgrõhkkonna võidukäik. Öösiti, kui taevas selgem, langeb temperatuur alla -20 kraadi, pilvede all jääb languse piiriks -15 kuni -16 kraadi, päevad muutuvad järk-järgult pisut leebemaks. Nädalavahetusel kerkivad maksimumid saartel -5 kraadist, mandril -10 kraadist kõrgemale. Laupäeval saab mõni paik ka värske valge lumekihi lisaks.