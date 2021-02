Terviseamet liigitas ka meeskondlikud pallimängud kõrge nakkusriski alla

Veebruarist kehtima hakanud terviseameti korraldusest jäi mulje, et jooga ja pilates on kõrge nakkusriskiga alad, aga meeskondlike pallimängude, nagu korv- või jalgpalli puhul peeti ohtu koroonasse jääda madalaks. Terviseamet muutis segadust põhjendanud korraldust selgemaks ja palluritel tuleb jätkuvalt hoolikalt reeglitest kinni pidada, sest nende trenne võib tulla kontrollima politsei.

Kui Tallinnas ja Harjumaal avati veebruari alguses taas võimlad ja spordiklubid, siis olid tervisesportlased hämmingus, kuna terviseameti toonasest korraldusest jäi mulje, et jooga ja pilatese tunnis on suurem oht nakatuda koroonasse kui kümnekesi korvpalli mängides.

"Kõrgema hingeldamisega tegevused, kus inimesed on väikestes gruppides koos pikaajaliselt, jooksevad-hingeldavad, need on paratamatult kõrgema nakkusriskiga tegevused, nendel tegevustel ei saa jälgida distantsi," kommenteeris terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Siiski ei soostu Härma pallimängude varasemat piirangutest vabastamist tööõnnetuseks nimetama.

"See oli algselt mitte tööõnnetus, ta oli tol hetkel juba läbi räägitud, asi oli lihtsalt, kuhu kategooriasse ta satub. Algselt ta pandi madala riskiga, sest tal oli see täiendus juures, et ta on madala riskiga, juhul kui täidetakse neid etteantud nõudeid," täpsustas Härma.

Terviseameti korralduse uus sõnastus ei tulnud spordialaliitudele üllatusena, sest juba eelmisel nädalal oli neile selge, et pallimänge käsitletakse kui kõrge nakkusrisikiga tegevusi.

"Kui eelmisel nädalal kõik need võistkonnaalad kokku võeti, tehti iga ala konkreetsed usaldusmeetmed, mis tuleb täita, et saaks siseruumides treenida. Arvestades seda koroonaviiruse olukorda, arvestades kõike, millised on teised piirangud teistele elualadele, siis see, mis on välja töötatud, meie hindame väga mõistlikuks," kommenteeris jalgpalliliidu pressiesindaja Mihkel Uiboleht.

Näiteks tuleb treeningute vahele jätta paus ruumide õhutamiseks, trennitulijad ja sealt lahkujad ei tohi omavahel kokku puutuda, riietusruumide täituvus ei tohi ületada 25 protsenti.

Kui mõnes väiksemas koolivõimlas pole võimalik õhutamis- ja riietusruumis hajutamisreegleid täita, siis soovitab Uiboleht riideid vahetada ja pesta kodus ning pikendada treeningute vahelist pausi.

"Aeg-ajalt terviseamet koostöös politseiga võib teha pistelisi kontrolle, kindlasti me ei hakka kontrollima kõiki, aga kaebustepõhiselt ja inimesed väga agaralt teatavad meile, siis nendega terviseamet tegeleb," kinnitas Mari-Anne Härma.