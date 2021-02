Pärnu rannapromenaad läks remonti

Promenaadi uuendamiseks kulub ligi pool miljonit eurot, millest 350 000 on koroonaaja investeeringutoetus. Tööd kulgevad rannapromenaadi autori, arhitekt Kersti Lootuse koostatud rekonstrueerimisprojekti järgi.

Promenaadi on vaja uuendada, sest linn on kavandanud sinna uudsed söögikohad.

"Läheb see sillutuse osa, tulevad uued pingid, uued prügikastid, nii et saab prügi sorteerida. Side tänava otsa parklale tulevad mõned kohad juurde, aga tehakse eraldi sissesõidutee, kus siinsed kauplejad ja surfiasutused saavad omale eraldi ligipääsu. Ja ka päästjatel oleks eraldi ligipääs," rääkis Pärnu abilinnapea Silver Smeljanski.

"Promenaadi äärde tulevad ka uhked söögikohad meil. Pärnu linn annab välja osad kümneks aastaks, osad viieks aastaks. Ja on väga huvitavaid ja põnevaid pakkumisi tulemas, aga need siis ilmselt märtsi jooksul selguvad, kes täpsemalt osutuvad valituks. Siin on planeeritud ja ette nähtud konteiner-stiilis lahendused, viisakad, soliidsed," kirjeldas Smeljanski.