Meedia: Tokyo olümpiamängude juht astub ametist tagasi

Yoshiro Mori veebruari alguses öeldud vastuolulised kommentaarid Jaapani olümpiakomitee juhatuse koosolekul tekitasid nördimust nii kodu- kui välismaal, teatas Deutsche Welle.

"Kui suurendame juhatuses naissoost liikmete arvu, peame veenduma, et nende kõneaeg on mõnevõrra piiratud, neil on raskusi rääkimise lõpetamisega, mis on tüütu," ütles Mori.

"Meil on korraldustoimkonnas seitse naist, kuid kõik saavad oma kohast aru," lisas Mori.

4. veebruaril kiiruga kokku kutsutud pressikonverentsil üritas Mori oma sõnu tagasi võtta. Ta tunnistas, et tema kommentaarid olid sobimatud, kuid samas keeldus ta tagasi astumast.

Mori oli Jaapani peaminister aastatel 2000-2001. Peaministrina sattus Mori skandaali, kui jätkas golfimängu pärast seda, kui sai teada, et USA allveelaev uputas Jaapani kalapaadi, kus hukkus üheksa inimest.

Kui Morilt hiljuti küsiti, kas ta tõesti arvas, et naised räägivad liiga palju, ütles Mori: "Ma ei kuula naisi viimasel ajal nii palju, nii et ma ei tea".

Hiljutised küsitlused näitavad, et ligi 80 protsenti jaapanlastest ei toeta, et see aasta Tokyo olümpiamängud koroonaviiruse ohu tõttu toimuksid.