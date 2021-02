Tallinna linnavolikogu kiitis neljapäeval heaks linnavalitsuse ettepaneku, mille järgi omandavad Tallinna linn ja energiakontsern Utilitas AS Tallinna Vesi suuromaniku United Utilities Tallinn B.V osaluse vee-ettevõttes hinnaga 14,20 eurot aktsia eest.

Tallinn ja Utiltas maksavad 100,3 miljonit eurot, mille tulemusel saab Tallinna linn 52,35 protsendiga AS Tallinna Vesi enamusosanikuks, Utilitase osaluseks kujuneb 17,65 protsenti.

Volikogu esimees Tiit Terik (Keskerakond) ütles, et Tallinna Vee müümine paarkümmend aastat tagasi ei olnud hea otsus. "Tallinna veetarbija ei võitnud sellest sisuliselt midagi," märkis Terik. "Kuna kontroll jääb kohaliku omavalitsuse kätte, tagab see linna jaoks stabiilsuse ja võimaluse vajadusel oma elanike huvide eest paremini seista."

Opositsioonis oleva Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal märkis, et Tallinna Vee juhtimine peab olema läbipaistev ning ettevõte peab säilitama linlaste jaoks vee soodsa hinna. "Vältida tuleb Tallinna munitsipaaljuhtimisstiili imbumist juhtimisse ja asjaajamisse. Positiivne omanikuvahetuse tulem on loodetav sünergia uute trasside rajamisel, et kaevetööd linnas poleks enam nii kaootilised kui seni ning suurenevad investeeringud teenuse kvaliteeti," ütles Michal.

Tallinna linna soov on, et AS Tallinna Vesi jääb ka edaspidi börsiettevõtteks. Eelolevatel aastatel on kavas senisest enam investeerida taristusse.

United Utilitiesi 35,3-protsendise osaluse omandamise tehingu lõpule viimiseks on vajalik koondumisluba konkurentsiametilt. Kui vastavad eeltingimused on täidetud, viiakse United Utilities Tallinn B.V-lt omandamine lõpule eeldatavasti märtsis 2021, teatas volikogu pressiteenistus.

Tulenevalt kontrollosaluse muutumisest tekib Tallinna linnal ja Utilitasel kohustus esitada ühiselt AS Tallinna Vesi aktsionäridele ülevõtmispakkumine, mis korraldatakse pärast United Utilities Tallinn B.V osaluse tegelikku omandamist ja finantsinspektsioonilt ülevõtmispakkumise läbiviimiseks vajalike kooskõlastuste saamist. Ülevõtmispakkumine ja selle tingimused kuulutatakse välja eraldi, kui need on finantsinspektsiooni poolt kooskõlastatud.

AS Tallinna Vesi nõukogu jääb üheksaliikmeliseks, millest neli kohta on Tallinna linnal, kolm Utilitasel ja kaks on sõltumatud liikmed.