Viimased viis kuud Tartu ülikooli kliinikumi intensiivravi osakonnas koroonahaigeid hooldav Margit Hünnonen tõdes, et seda tööd alustades oli tal hirm teadmatuse ees, kuid see tuli maha suruda.

Hünnonen on kliinikumi intensiivravi osakonnas töötanud poolteist aastat, neist viimased viis kuud koroonapatsientide hooldajana. Hünnonen rääkis "Ringvaates", et kuigi koroonahaigete hooldamine on väsitav, siis talle ta töö meeldib.

Naine tõdes, et koroonahaigete hooldajana alustades oli tal hirm. "Nagu ikka on inimesel hirm teadmatuse ees, et kõik, mida ei tunne, tekitab hirmu. Aga see on minu töö ja seda tuleb teha. Eks siis tuli hirm maha suruda," ütles ta.

Hünnonen on saanud ka kätte oma kaks koroonavaktsiini süsti. Ta ütles, et nüüd on natukene julgem olla, kuid alati on oht, et ta võib viia haigust koju abikaasale ja oma lastele.

"Aga arvan, et olen piisavalt vastutustundlik ja kogu koroonaaeg ja selles osakonnas töötamine on andnud piisavalt kogemust, et oskan oma pere hoida," lisas ta siiski.

Vabal ajal on naine käinud paariks päevaks abiks ka hooldekodus. "Paluti abi ja ma arvan, et praegu on iga inimese kohustus aidata. See on aeg, kus peame olema vastutulelikud, siis koos elame selle aja üle," selgitas ta.

Hünnonen ütles, et kuigi see kõlab klišeena, siis talle meeldib inimesi aidata. "See on väga igapäevane ütlus. Ma võib-olla ütlengi, et mulle meeldib meeskonnatöö, meeskonnaga koos olla, inimestele head teha. Ja see ongi minu töö ju," rääkis ta.

Hünnonenil on viis last ja lisaks talumajapidamine, kus kasvavad hobused, ponid, lehmad ja kodulinnud. Margit Hünnoneni pikkade tööpäevade tõttu haiglas on majapidamine jäänud suuresti abikaasa Eero ja ka laste õlule.